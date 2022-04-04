أوكرانيا تطالب بعقوبات اكثر صرامة ضد موسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

طالب وزير خارجية أوكرانيا ديميتري كوليبا، بعقوبات أكثر صرامة من جانب مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على روسيا.



وفي تصريحات لإذاعة "تايمز راديو" البريطانية، قال كوليبا إن هناك قتلى في بوتشا القريبة من العاصمة كييف، ليسوا من عناصر حرب العصابات ولا المقاومة.

وأعلن أنه سيبذل الجهود من أجل تقديم المسؤولين عن هذه الوقائع المرتكبة في بلاده للمحاسبة، مشيرا إلى أن من هؤلاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي وصفه بأنه " أحد مهندسي العدوان الروسي على أوكرانيا".

وطالب كوليبا مجموعة السبع بفرض حظر على استيراد النفط والغاز والفحم من روسيا وباستبعاد كل المصارف الروسية من نظام سويفت العالمي، وإغلاق كل الموانئ أمام السفن والبضائع الروسية.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إن بريطانيا "لن يهدأ لها بال" حتى يتم محاسبة كل المسؤولين عن هذه الحرب وما تبعها من أحداث، مشيرة إلى أن من بين هؤلاء قادة وأشخاصا روسا داخل الحكومة الروسية.

ورأت تروس أنه يجب فتح باب التحقيقات في نتائج "الهجمات العشوائية على مدنيين أثناء الحرب"، ووعدت بأن تدعم لندن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بشكل كامل في التحقيق.