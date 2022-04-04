حلف الناتو يشكك في الانسحاب الروسي من كييف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

شكك حلف شمالي الأطلسي (الناتو) في حقيقة الانسحاب الروسي من محيط العاصمة الأوكرانية كييف.



وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن الأمريكية امس إن سحب روسيا للقوات من كييف ليس انسحابا حقيقيا وإنما إعادة نشر للقوات يمكن أن يتبعها مزيد من الهجمات.

وأضاف ستولتنبرغ أنه "ليس متفائلًا جدًا" بشأن ما تقوله روسيا عن سحب قواتها من محيط العاصمة الأوكرانية كييف.

وكانت روسيا وأوكرانيا قد توصلتا لاتفاق خفض التصعيد شمل محيط كييف العاصمة الأوكرانية الواقعة في الشمال الشرقي والتي حاصرتها القوات الروسية منذ الأيام الأولى للعملية العسكرية أواخر الشهر الماضي.

ولا تزال المفاوضات بين البلدين متواصلة وتستضيف تركيا جولاتها بعد أن اقتصرت الجولات الأولى التي جرت في بيلاروسيا على التوصل لاتفاق بشأن الممرات الإنسانية.

وأقر مسؤول أوكراني بانسحاب القوات الروسية من محيط كييف على مدار الأيام الماضية.

وحلف الناتو خصم رئيسي لروسيا التي أطلقت عمليتها العسكرية بهدف إثناء كييف عن الانضمام للحلف بالإضافة لأهداف أخرى أبرزها ضمان حياد الدولة السوفيتية السابقة.