​موجة حارة جديدة والحرارة 43.. الأرصاد تكشف التفاصيل والمناطق المعرضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الموجة الحارة المتوقعة على البلاد اعتبارًا من يوم الثلاثاء 6 أبريل ولمدة 3 أيام، وأبرز المناطق التي ستتعرض لها.

وقالت منار لمصراوي، إن البلاد ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، ويستمر حتى يوم الخميس، على أغلب مناطق الجمهورية، على أن تتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى بين 37 و 38 درجة، وتتراوح على محافظات السواحل الشمالية الغربية بين 36 و 37 درجة، ومحافظات جنوب سيناء بين 39 و 40 درجة، ومحافظات جنوب الصعيد بين 42 و 43 درجة مئوية.

ونصحت المواطنين بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة المرتقبة، بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتناول نسب كبيرة من السوائل خلال وجبة السحور، مع ضرورة اصطحاب شمية أو كاب -(غطاء للرأس)- للمساعدة في تجنب أشعة الشمس المباشرة.

وتابعت: "خلال فترات الليل، تميل الأجواء للبرودة، خصوصًا في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، فيفضل إن يكون معانا (جاكيت) نلبسه لما نحس بالساقعة عشان في فرق كبير في درجات الحرارة العظمى والصغرى واللي بتوصل لـ 15 درجة مئوية".

كما نصحت منار المواطنين، بضرورة ارتداء الملابس الخريفية، والمتابعة الجيدة للنشرات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية كون هذه الفترة تتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة خصوصا في درجات الحرارة.

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