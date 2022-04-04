شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: ماريوبول من الأهداف الرئيسية للغزو الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الدفاع البريطانية إنه يبدو أن مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية المحاصرة ستكون " هدفا رئيسيا للغزو الروسي".

وفي تحديث استخباراتي يوم الأحد، قالت وزارة الدفاع إن ماريوبول لا تزال "تتعرض لغارات مكثفة وعشوائية"، رغم أن القوات الأوكرانية تبدي "مقاومة شرسة، وتحتفظ بالسيطرة في المناطق الوسطى".

وقالت النشرة إن "ماريوبول هي بالتأكيد هدف رئيسي للغزو الروسي لأنها ستؤمن ممرا بريا من روسيا إلى أراضي شبه جزيرة القرم المحتلة"، مشيرة إلى استمرار "القتال العنيف" في المدينة.