موسكو تكشف عن وقوع انفجار ثان بالقرب من مدينة بيلجورود الروسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن مسؤول محلي روسي، مساء الأحد، وقوع انفجار ثان في مدينة بيلجورود جنوبي البلاد على الحدود مع أوكرانيا.



يأتي ذلك في أعقاب هجوم على مستودع نفطي بالقرب من مدينة بيلجورود جنوب روسيا قبل بضعة أيام.

وكتب رئيس إدارة مقاطعة ياكوفليفسكي أوليج ميدفيديف، عبر تليجرام: "كان هناك انفجار، سقط الحطام على الأرض".

ولم يقدم ميدفيديف أي معلومات عن سبب الحادث الذي وقع في قرية توماروفكا، باستثناء قوله إنه لم تقع إصابات وإنه سيتم نقل الحطام وفحصه.

وأمس الأول الجمعة، وفقا للروايات الروسية، دخلت مروحيتان مقاتلتان أوكرانيتان المجال الجوي الروسي وشنتا غارات جوية على مستودع نفطي، فيما لم تعترف أوكرانيا بأي تورط في الحادث.