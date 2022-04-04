أوكرانيا تؤكد أن القوات الروسية بدأت تنسحب من سومي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية بدأت في الانسحاب من إقليم سومي شرقي البلاد.



ونقلت وكالة المعلومات المستقلة الأوكرانية عن ديميترو زيفيتسكي، رئيس الإدارة الإقليمية لسومي، قوله، البارحة، إنه على الرغم من ذلك، فإنه من المبكر القول إنه تم تحرير المنطقة.

وقال إنه تم رصد عدد كبير من القوات الروسية في المنطقة خلال الأسبوع الماضي، وكان هناك العديد من الهجمات.

وأضاف أن مركبات عسكرية روسية كانت قد دخلت المدينة عبر ممر من كييف وتشيرنيهيف عادت باتجاه روسيا، مشيراً إلى إمكانية رؤية الكثير من الدبابات والمعدات العسكرية الروسية المدمرة.

وكان البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية،قد أبدى أمس، استعداده للمساعدة على إسكات السلاح في أوكرانيا.

وقال فرنسيس إنه جاهز لزيارة كييف، مندداً بالحرب الدنسة في هذا البلد.

وأضاف، وهو على متن الطائرة العائدة إلى روما بعد زيارة سريعة لمالطا، أن "الكرسي الرسولي يفعل كل ما في وسعه" لتسهيل تسوية النزاع، مشيراً إلى أنه لم يتحدث مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ بداية الصراع.

وأكد أن زيارة كييف هي من بين الخيارات، لكنه قال: "لا أعرف ما إذا كان ممكناً حدوث ذلك، أو ما إذا كان سيكون مفيداً".

وتحدث عن لقاء قيد الدرس مع البطريرك الروسي الأرثوذكسي كيريل الذي يدعم بوتين.

وفي وقت سابق، قال البابا بعد قداس في الهواء الطلق أمام ما لا يقل عن 12000 شخص في العاصمة المالطية فاليتا: "لنُصلِّ من أجل السلام ونفكر في المأساة الإنسانية في أوكرانيا الشهيدة التي لا تزال تحت قصف هذه الحرب الدنسة".