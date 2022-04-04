شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: 70% من مدينة تشيرنيهيف تعرض للتدمير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال فلاديسلاف أتروشينكو عمدة تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا يوم الأحد أن 70 % من المدينة تعرض للتدمير بعد الهجوم الروسي.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة أوكراينسكا برافدا "العواقب وخيمة كما حدث في بوتشا وخاركيف وربما في ماريوبول".

وقال أتروشينكو إنه قلق بشأن التدفئة وميزانية المدينة والاقتصاد المحلي الذي لا يعمل، بنفس مقدار قلقه بشأن الغارات الجوية.

وتعد تشيرنيهيف موطنا للعديد من الكنائس والأديرة التي تعود للقرون الوسطى، وقد سعت أوكرانيا لإدراج وسط المدينة على قائمة التراث العالمي. وكان يعيش بها قبل الحرب أكثر من 285 ألف شخص.