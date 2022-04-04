شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين المرحلة الثانية من مشروع رعاية الأيتام بطاجيكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، المرحلة الثانية من مشروع رعاية الأيتام وأسرهم في جمهورية طاجيكستان.

وقام بتدشين المشروع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، بحضور نائب وزير الصحة والرعاية الاجتماعية جام شيت شادي خون، والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الطاجيكي باهودور كوربو نيون وفريق من المركز.

وبموجب المشروع سيتكفل مركز الملك سلمان للإغاثة بدفع المصاريف المعيشية لـ 600 يتيم ويتيمة و 500 من الأسر الراعية لهم الذين يواجهون صعوبة في تأمين مستلزمات الحياة الأساسية في مدن بوكاتر و كولوب وبادخشان، بهدف تأمين الدعم المالي اللازم للأيتام وعائلاتهم من محدودي الدخل أو عديمي الدخل عبر تقديم 100 دولار أمريكي لكل يتيم ويتيمة شهريًا.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لدعم فئة الأيتام في مختلف دول العالم وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم.