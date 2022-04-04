الرئيس الأمريكي يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان ويقتبس من القرآن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

هنأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المسلمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم بحلول شهر رمضان.



وقال بايدن بحسب ما أوردت شبكة "سي إن إن الأمريكية": "يمثل هذا الشهر الفضيل مناسبة للتأمل والنمو الروحاني بالنسبة إلى كثيرين في مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم مواطنون أمريكيون في شتى المناطق الأمريكية".

وأضاف: "تجتمع المجتمعات معا لتظهر التسامح والمرونة والرأفة وسخاء الروح للمحتاجين ولتحتفل بالنعم الكثيرة التي تغدقها علينا الحياة مع الأحبة.. سيكون تناول الإفطار هذا العام تذكيرا مؤثرا بالفرح الذي تجلبه لنا الصحة والأسرة والمجتمع، ولن ننسى كافة تلك العائلات التي تحزن على أحباء فقدتهم وتنظر إلى كراسيهم الفارغة على الطاولة".

وأشار بايدن إلى أنه "بينما نواصل إعادة البناء من الوباء، يجب أن نواصل كافة الجهود للوقوف إلى جانب من يشعرون بمعاناة أو ضعف في مختلف أنحاء العالم، وكذلك من يواجهون الاضطهاد أو المشقة. ويعلمنا القرآن الكريم: "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره".

وتابع: "نسمع كل يوم روايات مفجعة عن أرواح فقدت ونرى صور عائلات وأطفال يكافحون للبقاء. وتذكرنا هذه المآسي بإنسانيتنا المشتركة والتعاليم المشتركة لكافة الأديان العظيمة، بما في ذلك الإسلام، وأهمها أن نعامل الآخرين دائما كما نرغب في أن يعاملونا".

ودعا بايدن إلى الاتزام المشترك بإظهار اللطف والرحمة والتفهم لبعضنا البعض خلال هذا الشهر الفضيل الذي يكرم المسلمون في خلاله رحمة الله العظيمة.