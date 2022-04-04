أوكرانيا تؤكد أن روسيا أسوأ من تنظيم داعش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، امس، إن روسيا أسوأ من داعش.



وأضاف كوليبا عبر تويتر: “روسيا أسوأ من داعش في فظائعه وجرائمه، حجم هذه الجرائم وقسوة سلوك الجيش الروسي في أوكرانيا لا يوصف”.

وأضاف: “لا أعرف أين تلقى هؤلاء الجنود تعليمهم، ما نوع القيم التي يمتلكونها، إن وجدت”.

وأشار إلى وقوع جرائم اغتصاب وتعذيب وقتل ضد المدنيين.

ولفت إلى أن أوكرانيا بدأت العمل على مقاضاة “جميع المتورطين في هذه الجرائم”.

واختتم كوليبا أنه “يحاول إعداد نفسه للصور ومقاطع الفيديو التي ستأتي من ماريوبول عندما نحررها”.

روسيا من جانبها نفت الاتهامات الأوكرانية، وقالت إن قتل قواتها مدنيين في مدينة بوتشا "مزاعم أوكرانية".

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أن جميع الوحدات العسكرية التابعة لها غادرت مدينة بوتشا، الواقعة خارج العاصمة كييف، في 30 مارس/آذار.

وقالت إنه "لم يتعرض أي مدني لأذى خلال فترة سيطرتنا على مدينة بوتشا".

وأضافت الوزارة: "في وقت كانت هذه المدينة تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، لم يتعرض أي مواطن محلي للعنف".

ويصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم على أوكرانيا، الذي بدأ في 24 فبراير/شباط، بأنه "عملية خاصة" تهدف إلى نزع سلاح البلاد واجتثاث الأشخاص الذين يصفهم بالقوميين الخطرين.

وتصف دول غربية الهجوم بأنه حرب اختارت موسكو شنها، وفرضت تلك الدول عقوبات على روسيا بهدف شل اقتصادها.