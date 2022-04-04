بماذا علقت اليابان على "أحداث بوتشا" الأوكرانية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الإثنين، إن "طوكيو تدين قتل روسيا المزعوم لمدنيين في أوكرانيا".



وأضاف كيشيدا أن "اليابان ستتشاور مع الحلفاء وترد بشكل مناسب بشأن مسألة فرض عقوبات إضافية على روسيا".

والأحد، قالت ألمانيا إن "الغرب سيوافق على فرض مزيد من العقوبات بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب في مدينة بوتشا بالقرب من كييف".

ونفت وزارة الدفاع الروسية الأحد ما قالت إنه مزاعم أوكرانية بشأن قتل قواتها مدنيين في مدينة بوتشا.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أن جميع الوحدات العسكرية التابعة لها غادرت مدينة بوتشا، الواقعة خارج العاصمة كييف، في 30 مارس/آذار الماضي.

وقالت الوزارة إنه "لم يتعرض أي مدني لأذى خلال فترة سيطرتنا على مدينة بوتشا".

ونوهت إلى أنه "في وقت كانت هذه المدينة تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، لم يتعرض أي مواطن محلي للعنف".