​رئيس الوفد يكشف لـ"الخليج 365" آخر تطورات ديون أعضاء البرلمان مقابل حصولهم على المقاعد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشف رئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة تفاصيل عدد من الملفات والقضايا الشائكة داخل أروقة الحزب منذ فوزه بالانتخابات الأخيرة والتي تغلب فيها على رئيس الحزب السابق وكيل مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبوشقة.

وقال في حوار مع موقع "الخليج 365"، إن هناك العديد من القضايا والأزمات تتواجد بالحزب ويحاول حاليًا فتح هذه الملفات لإيجاد حلول عاجلة لها في مسعى منه لعودة الحزب على سابق عهده وبث روح التفاهم والتوافق داخل الأعضاء.

وأشار رئيس الحزب إلى القضية المثارة والتي تتمثل في قضية الشيكات الخاصة بمقابل الحصول على المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ أثناء ترشيح الحزب للنواب خلال الانتخابات النيابية الأخيرة، موضحًا أنه تم الاتفاق أن يكون مقابل الترشح والمقعد تبرع من الراغبين في ذلك وكان منهم أعضاء بالحزب ومنهم من تم ترشحهم على اسم الحزب.

وكشف يمامة وجود مشاورات جيدة مع عدد من النواب وتم الاتفاق على تقسيط هذه الأموال أو التبرعات، منوهًا إلى أن بعض النواب دفع ما عليهم بالتقسيط وليس من المناسب الإفصاح عن الأسماء حرصًا عليهم لأنهم في النهاية نواب يمثلون حزب الوفد.

وأعرب عن أسفه لمثل هذه القضايا في حزب مثل الوفد، مشيرًا إلى أنه للأسف والتقاعس والتهاون معهم منذ البداية لم يكن صحيحا.

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 فوز الدكتور عبد السند يمامة برئاسة حزب الوفد لفترة انتخابية تمتد لعام 2026.

وحصل المستشار بهاء الدين أبو شقة على 1548 صوتا انتخابيًا والدكتور عبد السند يمامة على 1668 صوتا انتخابيا.

وامتد التصويت في انتخابات رئاسة الوفد 2022، في الساعة التاسعة وحتى الخامسة في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي بالجيزة، تحت إشراف قضائي كامل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.