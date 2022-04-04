على وقع هدنة اليمن.. تراجع ملحوظ في أسعار النفط عالمياً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أبريل 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تراجعت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية بعد أن رحبت دولة الإمارات وجماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران بهدنة ستؤدي إلى وقف العمليات العسكرية على الحدود السعودية اليمنية مما يخفف من بعض المخاوف بشأن مشكلات الإمدادات المحتملة.

وتأتي الخسائر المبكرة هذا الأسبوع بعد انخفاض أسعار النفط عند الإغلاق 13 في المئة الأسبوع الماضي فيما يعد أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ عامين عندما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أكبر سحب على الإطلاق من احتياطيات النفط الأمريكية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.01 دولار أو واحد في المئة إلى 103.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 2223 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 84 سنتا أو0.9 في المئة إلى 98.43 دولار للبرميل.

يشار إلى أن أسعار النفط كانت قد سجلت انخفاضاً ملحوظاً الخميس، بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عن أكبر سحب على الإطلاق من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، ودعوته شركات النفط إلى زيادة عمليات الحفر لتعزيز الإمدادات.

وقال بايدن حينها إن الولايات المتحدة ستسحب مليون برميل يوميا من النفط الخام لمدة ستة أشهر من الاحتياطي الاستراتيجي بدءا من مايو، مضيفا أن الحلفاء والشركاء قد يسحبون بالإضافة إلى ذلك 30 إلى 50 مليون برميل من النفط.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى زيادة المعروض … يتعين على شركات النفط التي لديها آبار معطلة أو عقود إيجار غير مستخدمة أن تبدأ في الإنتاج أو أن تدفع ثمن تقاعسها عن العمل”.