إصابات كورونا حول العالم تقترب من حاجز الـ 500 مليون

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أبريل 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعتين

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 488.94 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و524431​.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 984745 80189812

الهند 521345 43028131

البرازيل 660108 29992227

فرنسا 142475 25535195

ألمانيا 129964 21566301

المملكة المتحدة 165570 21216874

روسيا 753270 17880038

تركيا 97931 14843412

إيطاليا 159666 14790806

كوريا الجنوبية 17235 13874290

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

40 – العراق 25170 2320126

45 ‬‬‬‬- الأردن 14031 1692485