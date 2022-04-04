مجدداً.. انفجار بالقرب من مدينة بيلغورود الروسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

في أعقاب هجوم على مستودع نفطي بالقرب من مدينة بيلغورود جنوب روسيا قبل بضعة أيام، ترددت أنباء عن وقوع انفجار جديد في نفس المنطقة بالقرب من الحدود الأوكرانية.



وكتب رئيس إدارة مقاطعة ياكوفليفسكي، أوليغ ميدفيديف عبر تليغرام اليوم الأحد: "كان هناك انفجار، سقط الحطام على الأرض".

ولم يقدم ميدفيديف أي معلومات عن سبب الحادث الذي وقع في قرية توماروفكا، باستثناء قوله إنه لم تقع إصابات وأنه سيتم نقل الحطام وفحصه.

وأمس الأول الجمعة، وفقاً للروايات الروسية، دخلت مروحيتان مقاتلتان أوكرانيتان المجال الجوي الروسي وشنتا غارات جوية على مستودع نفطي. ولم تعترف أوكرانيا بأي تورط في الحادث.