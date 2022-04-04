شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تشدد العقوبات على روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن "الهجمات البغيضة ضد المدنيين" في بوتشا واربين وقرب كييف دليل على أن روسيا ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا، مشيراً إلى أن بريطانيا ستشدد العقوبات وتزيد من الدعم العسكري ردا على ذلك.



وأضاف جونسون في بيان "سأفعل كل ما بوسعي لكبح الآلة الحربية (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

ومضى يقول "نحن نكثف عقوباتنا ونزيد الدعم العسكري كما نعزز مساعداتنا الإنسانية لأولئك المحتاجين على الأرض".

ونفت وزارة الدفاع الروسية مزاعم أوكرانيا بأنها قتلت مدنيين، وقالت إن اللقطات والصور التي تظهر جثث قتلى في بوتشا "استفزاز آخر" من جانب كييف.