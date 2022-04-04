صدمة أممية من صور القتلى في بوتشا الأوكرانية.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعرب الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس عن "صدمته العميقة لصور المدنيين القتلى في بوتشا" قرب العاصمة الاوكرانية، حيث عثر على عشرات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية من المدينة.



وأضاف غوتيريس في بيان مقتضب، "لا بد من تحقيق مستقل يتيح محاسبة" المسؤولين عن هذه الجريمة.

واعتبرت الأمم المتحدة الأحد، أن العثور على مقابر جماعية في مدينة بوتشا الأوكرانية، يثير تساؤلات جدية عن "جرائم حرب محتملة"، مؤكدة أهمية الاحتفاظ بكل الأدلة.

وقال مكتب حقوق الانسان في المنظمة الدولية، "لسنا حتى الآن في وارد التعليق مباشرة على أسباب وظروف وفاة المدنيين في بوتشا، ولكن ما نعلمه حتى اليوم يثير بوضوح تساؤلات جدية ومقلقة عن جرائم حرب محتملة وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني".