قتلى وجرحى بقصف روسي على خاركيف.. وهذا ما حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال أوليه سينيهوبوف حاكم مدينة خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا إن المدينة تعرضت لقصف روسي الأحد ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.



وأضاف على موقع تيليغرام "في المساء قصف المحتلون حي سلوبدسكي في خاركيف".

وتابع "للأسف هناك قتلى وجرحى من المدنيين. حتى هذه اللحظة هناك 23 ضحية بينهم أطفال"

طلبت روسيا من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة الإثنين، لمناقشة ما وصفته بأنه "استفزاز من قبل متطرفين أوكرانيين" في بلدة بوتشا بعد أن اتهمت كييف القوات الروسية بقتل مدنيين هناك.

وكتب النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بولانسكي، على تطبيق تليغرام، "في ضوء الاستفزاز الصارخ من قبل المتطرفين الأوكرانيين في بوتشا، طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".