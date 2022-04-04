شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأوكراني: القادة الروس مسؤولون عن جرائم في بوتشا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إن القيادة الروسية مسؤولة عن قتل المدنيين في بوتشا القريبة من العاصمة كييف، حيث عثر على عشرات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية من المدينة.



وأوضح زيلينسكي في خطاب بالفيديو "أريد من جميع قادة روسيا الاتحادية أن يروا كيف يتم تنفيذ أوامرهم. هذه الأنواع من الأوامر. وهناك مسؤولية مشتركة عن عمليات القتل هذه، عن هذا التعذيب.. عن إطلاق النار في مؤخرة الرأس".

وقال: "الغرب سيفرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب قتل المدنيين في بوتشا ومدن أوكرانية أخرى" لكنه أكد أنها ليست عقاباً كافياً.