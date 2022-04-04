شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا قالت الولايات المتحدة الأمريكية بعد الصور المروعة من بوتشا؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت السفارة الأمريكية في كييف على تويتر إن الصور التي خرجت من بلدة بوتشا الأوكرانية ومناطق أخرى انسحبت منها قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مروعة".



وأضافت "حكومة الولايات المتحدة ملتزمة بمتابعة المساءلة باستخدام كل أداة متاحة. لا يمكننا أن نقف صامتين والعالم بحاجة إلى معرفة ما حدث وعلينا جميعاً التحرك".

واتهمت أوكرانيا الأحد القوات الروسية بارتكاب "مذبحة" في بلدة بوتشا. ونفت وزارة الدفاع الروسية المزاعم الأوكرانية.