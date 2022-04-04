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موسكو تطلب من مجلس الأمن مناقشة "استفزاز" بوتشا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طلبت روسيا من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة الإثنين، لمناقشة ما وصفته بأنه "استفزاز من قبل متطرفين أوكرانيين" في بلدة بوتشا بعد أن اتهمت كييف القوات الروسية بقتل مدنيين هناك.

وكتب النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بولانسكي، على تطبيق تليغرام، "في ضوء الاستفزاز الصارخ من قبل المتطرفين الأوكرانيين في بوتشا، طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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