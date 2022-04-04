شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موسكو تطلب من مجلس الأمن مناقشة "استفزاز" بوتشا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طلبت روسيا من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة الإثنين، لمناقشة ما وصفته بأنه "استفزاز من قبل متطرفين أوكرانيين" في بلدة بوتشا بعد أن اتهمت كييف القوات الروسية بقتل مدنيين هناك.



وكتب النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بولانسكي، على تطبيق تليغرام، "في ضوء الاستفزاز الصارخ من قبل المتطرفين الأوكرانيين في بوتشا، طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".