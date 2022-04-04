أمريكا.. 6 قتلى بإطلاق نار في مدينة سكرامنتو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

قالت إدارة شرطة مدينة سكرامنتو الأمريكية على تويتر إن ما لا يقل عن ستة أشخاص لاقوا حتفهم وأصيب 12 على الأقل في إطلاق نار وقع في ساعة مبكرة من صباح الأحد في المدينة الواقعة بولاية كاليفورنيا.



وذكرت وحدة محلية تابعة لشبكة إيه.بي.سي نيوز أن إطلاق النار وقع في حوالي الساعة الثانية صباحا (09.00 بتوقيت جرينتش) في جزء من وسط المدينة بالقرب من قاعة جولدن 1 سنتر التي تقام فيها الحفلات الكبرى والتي يتخذ منها فريق ساكرامنتو كينجز المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي مقراً له.

وقالت الشرطة إن العديد من المربعات السكنية أُغلقت في أثناء التحقيق، لكنها لم تكشف عن تفاصيل حول أعمار أو هويات الضحايا. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت أشخاصا يصرخون ويركضون في الشارع.

ولم يتسن لرويترز التحقق من اللقطات بصورة مستقلة.

وتأتي الواقعة بعد ما يزيد بقليل على شهر واحد على قيام رجل بقتل أطفاله الثلاثة وشخص رابع بالرصاص قبل أن ينتحر في المدينة نفسها.

وفي حادث إطلاق نار منفصل الليلة الماضية في دالاس بولاية تكساس، قالت الشرطة إن رجلاً قُتل وأصيب 11 آخرون بعد أن فتح شخص النار على حشد في حفل موسيقي. وأضافت الشرطة أنه يجري التحقيق في الحادث.