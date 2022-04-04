شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هكذا تقاوم العطش في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

العطش علامة على الجفاف، فإذا شعرت بالعطش، فأنت بالفعل تعاني من الجفاف، ويعني هذا في الأساس أنه لتجنب الجفاف، عليك شرب الماء.



وبالطبع، خلال أيام الصيام الطويلة في رمضان، لا يكون شرب الماء خيارا، ويصبح العطش رفيقك خلال أيام الصيف الحارة في رمضان، ولكن هناك القليل من الأسرار التي يمكن أن تساعدك على تجنب الجفاف.

وبالنظر إلى أن أفضل طريقة لتجنب الجفاف هي شرب كمية كافية من السوائل، فإن هذه الأسرار لن تحل محل حاجتك لشرب الماء، ومع ذلك، ستساعدك في تقليل احتياجك للماء بين آخر مشروب سحور وأول رشفة عند الإفطار.

السر الأول: شرب الماء طوال الليل

استعد ليوم صيامك بشرب كمية كافية من الماء طوال الليل، وينضح بالاحتفاظ بزجاجة من الماء بالقرب منك أثناء المساء، وحاول أن تشرب كوبًا أو كوبين على الأقل كل ساعة.

ومن الطرق السهلة لتذكر شرب الماء ربطه بعمل يومي شائع، وتقترح العديد من المواقع الصحية تناول مشروب عندما يرن هاتفك، أو شرب الماء عند ظهور الإعلانات التجارية أثناء عرضك التلفزيوني المفضل.

وحاول أن تشرب 3 لترات من الماء يوميًا، لكن تذكر أنك تحتاج إلى شرب المزيد من الماء عندما تتناول المشروبات السكرية (كما هو الحال مع الكثير من المشروبات الرمضانية النموذجية) والكافيين.

السر الثاني: اختيار الملابس

كن حذرا عند اختيار ملابسك النهارية خلال شهر رمضان، حيث يلعب لون قميصك ونسيج بنطالك وطبقات الملابس دورًا مهمًا في الحفاظ على درجة حرارة جسمك منخفضة قدر الإمكان، وإذا كنت تعمل في الداخل، فاختر قميصا فاتح اللون؛ إذا كنت تقضي معظم يومك بالخارج، فإن اللون الداكن سيساعد في حمايتك من تأثيرات الشمس، ومع ذلك، لا يُنصح بالأسود لأنه يميل إلى جذب الحرارة وإغلاقها بالقرب من جسمك.

ويعتقد بعض الناس أن القميص الداخلي القطني يمكن أن يساعد في حماية جسمك من أشعة الشمس، والحقيقة هي أن القميص الداخلي، خاصة مع الرطوبة، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالجفاف، حيث يمتص القميص الداخلي العرق ويتحول ببطء إلى قطعة قماش قطنية مبللة وساخنة تزيد من درجة حرارة جسمك، خاصة إذا كنت ترتدي طبقة ثانية إضافية من الملابس، ومن الأفضل ارتداء قميص قطني فضفاض يسمح للعرق بالتبخر.

السر الثالث: الاستحمام البارد

يساعد الاستحمام البارد بعدة طرق على ترطيب جسمك خلال شهر رمضان، فبعد يومين من الصيام، يصبح العطش شعورا طبيعيا، لذا حاول أن تلاحظ علامات الجفاف الأخرى الواضحة، مثل الشفاه المتشققة، واحمرار الجلد،والتعب، وزيادة درجة حرارة الجسم، وزيادة معدل التنفس والنبض، يليه الدوار، وزيادة الضعف، وصعوبة في التنفس.

وإذا شعرت بواحد أو أكثر من هذه الأعراض، يجب أن تحاول خفض درجة حرارة جسمك بأي طريقة ممكنة، ومن الممكن قضاء من 5 إلى 10 دقائق تحت الماء البارد المباشر.

ويمكن اعتبار الاستحمام البارد في مكان العمل أمرا غير مرغوب فيه، لذلك إذا كنت في مكتب، فبلل منشفة صغيرة بماء مثلج وضع المنشفة على جبهتك والمنطقة المحيطة بأذنيك وقاعدة عنقك وأعلى الظهر والصدر.

السر الرابع: خطط لقائمتك الغذائية

يلعب ما تأكله دورا كبيرا في تجفيف الجسم أو ترطيبه، حيث يمكن للأطعمة التي تحتوي على الكثير من السكر (مثل حلويات رمضان) أن تجففك حقًا، بينما الفاكهة مثالية لتوفير المزيد من الماء.

لذا، بدلًا من إنهاء وليمة الإفطار بأكوام من الحلويات، تناول بضع شرائح من البطيخ أو البرتقال، وتعتبر السلطات الخضراء مصدرا جيدا آخر للمياه الزائدة، لذا قم بتضمينها في نظامك الغذائي الرمضاني.

السر الخامس: التمارين الرياضية

لأنك تفقد الكثير من الماء عند التعرق، فإن ممارسة الرياضة يمكن أن تسبب الجفاف بلا شك، لكن ممارسة الرياضة تساعد جسمك أيضا على التخلص من السموم والعناصر الضارة الأخرى التي قد تسبب الجفاف لاحقا، لذلك يجب عليك اختيار وقتًا جيدًا لممارسة الرياضة (يُنصح بساعتين إلى ثلاث ساعات بعد الإفطار) وحاول موازنة كمية الماء المفقودة عن طريق شرب الماء قبل الذهاب للنوم.