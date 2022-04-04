توتر في القدس بعد زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي ساحة باب العامود

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ)

اندلعت مواجهات بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في شرق القدس مساء الأحد، بعد زيارة أجراها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد لساحة باب العامود الملاصقة للمسجد الأقصى الأمر الذي قوبل بتنديد فلسطيني.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن 19 فلسطينيا على الأقل أصيبوا خلال مواجهات بين عشرات الشبان والمصلين والشرطة الإسرائيلية في محيط باب العمود.

وبحسب مصادر فلسطينية فإن المواجهات امتدت باتجاه باب الساهرة وشارع السلطان سليمان في البلدة القديمة في القدس، أطلقت خلالها الشرطة الإسرائيلية الرصاص الحي المطاطي وقنابل الغاز.

ونددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ب"الاقتحام الاستفزازي" الذي قام به لبيد لمنطقة باب العمود في القدس ،والوعودات التي أطلقها بنشر المزيد من الشرطة الإسرائيلية في القدس بحجة توفير الحماية للمشاركين في الأعياد اليهودية.

واعتبرت الوزارة في بيان صحفي أن هذه الوعود "تحريضية ضد الفلسطينيين بامتياز وكيل الاتهامات لهم بشكل مسبق، في تجسيد لأبشع أشكال نظام الأبارتايد (التفرقة العنصرية) الإسرائيلي الذي يفرضه الاحتلال على المواطن الفلسطيني بالقوة".

وفي السياق، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" زيارة لبيد وما أعقبها من استهداف للمصلين الفلسطينيين "تصعيدا خطيرا واستفزازا لمشاعر شعبنا وأمتنا في شهر رمضان".

وحملت الحركة في بيان صحفي إسرائيل "مسؤولية هذا التصعيد تداعياته، فقد أخذنا وشعبنا العهد على أن نحمي القدس والأقصى بقوة وبكل الوسائل المتاحة".