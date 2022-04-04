رئيس الوفد لـ"الخليج 365": الاتفاقات على مقابل المقاعد كانت مع "أبوشقة".. الحزب لا يعلم عنها شيء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

​كشف رئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة تفاصيل عدد من الملفات والقضايا الشائكة داخل أروقة الحزب منذ فوزه بالانتخابات الأخيرة والتي تغلب فيها على رئيس الحزب السابق وكيل مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبوشقة.

وقال في حوار مع موقع "الخليج 365"، إن هناك العديد من القضايا والأزمات تتواجد بالحزب ويحاول حاليًا فتح هذه الملفات لإيجاد حلول عاجلة لها في مسعى منه لعودة الحزب على سابق عهده وبث روح التفاهم والتوافق داخل الأعضاء.

وأشار رئيس الحزب إلى القضية المثارة والتي تتمثل في قضية الشيكات الخاصة بمقابل الحصول على المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ أثناء ترشيح الحزب للنواب خلال الانتخابات النيابية الأخيرة، موضحًا أنه تم الاتفاق أن يكون مقابل الترشح والمقعد تبرع من الراغبين في ذلك وكان منهم أعضاء بالحزب ومنهم من تم ترشحهم على اسم الحزب.

وشدد يمامة على أنه لا يجوز في نظام الكوتة أن أعطي مقعد لأحد النواب وعندما ينجح يتبرع للحزب لأن هذه المعاملة كانت ثنائية بين رئيس الحزب حينها المستشار بهاء الدين أبو شقة، والمرشح ولا دخل لأعضاء الهيئة العليا أو أعضاء الحزب في إشارة إلى مسئولية أبوشقة عن هذه القضية المقعدة والتي وصفها البعض بأنها بيع للمقاعد ونصب بعد الفوز.

وحول مصير هذه الأموال أو التبرعات مقابل هذه المقاعد، كشف رئيس حزب الوفد أنه ومع الساعات الأولى لتوليه رئاسة الحزب، بل وقبلها، بدأ في حل هذه المشكلات حيث قام ومن خلال مكتبه برفع بعض القضايا ومنها عشر قضايا تشمل نواب وغيرهم من أعضاء الحزب.