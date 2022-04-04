وأضاف الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه في «تويتر»: «كما نقلت لهم ترحيب المملكة ودعمها إعلان الهدنة التي أعلنها المبعوث الأممي إلى اليمن، وأملها في أن تُسهم مع الجهود السياسية من خلال المشاورات اليمنية – اليمنية، المنعقدة برعاية مجلس التعاون، في التوصل إلى حل سياسي شامل باليمن».
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية: نأمل أن تصل المشاورات اليمنية لحل سياسي شامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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