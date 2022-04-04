السعودية: نأمل أن تصل المشاورات اليمنية لحل سياسي شامل

التقى نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، وأعضاء المجلس. وأكد لهم، خلال اللقاء، حرص التحالف بقيادة المملكة على إحلال الأمن والسلام في اليمن.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه في «تويتر»: «كما نقلت لهم ترحيب المملكة ودعمها إعلان الهدنة التي أعلنها المبعوث الأممي إلى اليمن، وأملها في أن تُسهم مع الجهود السياسية من خلال المشاورات اليمنية – اليمنية، المنعقدة برعاية مجلس التعاون، في التوصل إلى حل سياسي شامل باليمن».