توقيف عميل استخبارات في كازاخستان

وأشارت لجنة الأمن القومي الكازاخستانية في بيان إلى أن «عميل استخبارات أجنبية - مواطن كازاخستاني - أوقف في الـ25 من مارس 2022 في نور سلطان من قبل جهاز مكافحة التجسس».
وأكّد البيان أن الموقوف «كان يخطط لاغتيال رئيس كازاخستان وعدد من المسؤولين الكبار» إضافة إلى أفراد في أجهزة الاستخبارات وقوات الأمن، ولفت أيضًا إلى ضبط بندقية قنص أجنبية الصنع ومخدرات ومبلغ مالي كبير خلال عملية تفتيش لمنزله، وأوضح البيان أن مهام العميل الذي أُلقي القبض عليه في كازاخستان تشمل نشر مواد تهدف إلى «الترويج للدعاية المعادية لروسيا» و«للخوف من روسيا» على شبكات التواصل الاجتماعي.
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