قتيل و59 مصابا بانفجار في كابول

قتل شخص واحد على الأقل ونقل 59 شخصًا إلى المستشفى في أعقاب انفجار وقع في أكبر سوق للصرافة في أفغانستان في كابول، أمس، وأعلنت منظمة الطوارئ الإيطالية غير الحكومية، التي تدير مركز جراحة لضحايا الحرب في كابول، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أنه من بين 59 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفى، تم قبول 33 من الضحايا الذين يعانون من إصابات أكثر خطورة.



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