مشاركة كثيفة في انتخابات المجر

شارك المجريون بكثافة في الانتخابات التشريعية التي يأمل رئيس الوزراء فيكتور أوربان أن تمنحه ولاية رابعة على التوالي في ظل الخوف من تداعيات الحرب في أوكرانيا المجاورة. ويواجه رئيس الوزراء الذي يعتمد نهجًا سياديًا، تحالفًا غير مسبوق من 6 أحزاب ذات توجهات متباينة صممت على الإطاحة بالمسؤول «السلطوي» البالغ 58 عامًا. وبلغت نسبة المشاركة 67.8% قبل نصف ساعة من انتهاء الانتخابات، وهو رقم قريب جدًا من النسبة القياسية المسجلة عام 2018.



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