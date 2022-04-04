قوات الاحتلال الإسرائيلي تصيب 19 فلسطينيًا وتعتقل 10 آخرين في القدس

أصابت شرطة الإحتلال الإسرائيلي 19 فلسطينيا واعتقلت 10 آخرين، الأحد، خلال مواجهات في منطقة "باب العامود" وسط مدينة القدس الشرقية المحتلة.



وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، في بيان، أن مواجهات اندلعت في المنطقة بين الشرطة الإسرائيلية والشبان الفلسطينيين أسفرت عن إصابة 19 فلسطينيا.



وقالت الجمعية إنّ الإصابات نتجت عن الاعتداء بالضرب والرصاص المطاطي.



وعادة ما يتجمع شبان فلسطينيون في المنطقة بعد تناول الإفطار في شهر رمضان، وتحاول الشرطة الإسرائيلية في أحيان كثيرة تفريقهم.



بدورها، ذكرت الشرطة الإسرائيلية، في بيان مقتضب إنها اعتقلت 10 فلسطينيين، بتهمة "إثارة الشغب".



وقالت الشرطة إن أحد عناصرها أصيب بجروح طفيفة، نتيجة إلقاء زجاجة فارغة على وجهه.



وكانت الحصيلة السابقة لتلك المواجهات 4 إصابات و3 اعتقالات.



في السياق، قال شهود عيان إنّ الشرطة الإسرائيلية، تنتشر بشكل مكثف في منطقة باب العامود، وتمنع التواجد فيها.



وفي شهر رمضان 2021، شهدت القدس اعتداءات متصاعدة من جانب الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين.



وتركزت هذه الاعتداءات بمحيط المسجد الأقصى و”باب العامود” وحي “الشيخ جراح” وسط القدس، وأصيب مئات الفلسطينيين وجرى اعتقال العشرات.



وتطورت تلك الاعتداءات إلى مواجهة عسكرية بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة استمرت 21 يوما في مايو/ أيار 2021.



وأسفر هذا العدوان عن استشهاد وجرح مئات الفلسطينيين، فيما ردت الفصائل بإطلاق آلاف الصواريخ تجاه المدن الإسرائيلية.



(الأناضول)