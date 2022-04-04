روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة تخريب محادثات السلام

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الأحد إن طلب موسكو عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي يستهدف مناقشة محاولات كييف تخريب محادثات السلام وتصعيد العنف “باستفزاز” في بوتشا.

وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على تليجرام “طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن استفزازات الجيش الأوكراني والمتطرفين في مدينة بوتشا”.

وأضافت “الهدف من وراء الجريمة التالية لنظام كييف هي تخريب مفاوضات السلام وتصعيد العنف”.

واتهم وزير الخارجية الأوكراني، اليوم الأحد، القوات الروسية بارتكاب “مذبحة” في بلدة بوتشا.

وبحسب وزارة الخارجية الأوكرانية، قال دميترو كوليبا وزير الخارجية “ما زلنا نجمع ونبحث عن جثث، لكن العدد وصل بالفعل إلى المئات”.

وأضاف كوليبا “الجثث ملقاة في الشوارع. قتلوا مدنيين أثناء بقائهم هناك، وعندما كانوا يغادرون هذه القرى والبلدات”.

ودعا دول مجموعة السبع إلى فرض عقوبات جديدة “مدمرة” على موسكو، وحثّ المحكمة الجنائية الدولية على جمع أدلة على ما وصفها بجرائم الحرب الروسية.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا، الأحد، بارتكاب “إبادة” في أوكرانيا للقضاء على “الأمة جمعاء”.

وأكد رئيس بلدية بوتشا أناتولي فيدوروك أن الجيش الروسي ارتكب “مجزرة متعمَّدة” في المدينة حيث دفنت جثث قرابة 300 شخص في مقابر جماعية.

وقال المدعي العام الأوكراني إنه تم العثور على 410 جثث لمدنيين في أراض استعادتها القوات الأوكرانية قرب كييف.