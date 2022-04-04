تشكيل آلية خاصة للتحقيق في الجرائم الروسية بأوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إنشاء “آلية خاصة” للتحقيق في “الجرائم” الروسية بأوكرانيا، واعدا بمعاقبة “كل شخص” مسؤول بعد العثور على عشرات الجثث في مدينة بوتشا.

وقال زيلينسكي في مداخلة مصورة “قررت إنشاء آلية قضائية خاصة في أوكرانيا للتحقيق والمحاكمة في كل جريمة ارتكبها غزاة بلادنا”، موضحا أن الآلية ستضم “خبراء محليين ودوليين ومحققين ومدعين وقضاة”.

وكانت روسيا قد طلبت من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة غدا الإثنين لمناقشة ما وصفته بأنه “استفزاز من قبل متطرفين أوكرانيين” في بلدة بوتشا بعد أن اتهمت كييف القوات الروسية بقتل مدنيين هناك.

وكتب دميتري بولانسكي النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، على تطبيق تليجرام، “في ضوء الاستفزاز الصارخ من قبل المتطرفين الأوكرانيين في بوتشا، طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية صورا قالت إنها من بلدة بوتشا تُظهر جثثا متناثرة في الشوارع، متهمة القوات الروسية التي كانت تسيطر على البلدة بتنفيذ إعدامات بين السكان.

وشبهت الوزارة الوضع في بوتشا بما جرى في سربرنيتسا البوسنية التي قتل فيها الآلاف في منتصف التسعينيات. وأظهرت صور حجم الدمار الذي شهدته بوتشا التي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها مؤخرا.

وكان رئيس بلدية بوتشا أناتولي فيدوروك قال إن 300 من السكان قتلوا خلال الحرب الروسية المستمرة منذ أكثر من شهر. وعُثر الأحد على 57 جثة في مقبرة جماعية، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول الإغاثة المحلي سيرهي كابليتشني.