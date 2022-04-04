بموجب اتفاق الهدنة.. وصول أول سفينة وقود لميناء الحديدة باليمن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

وصلت أول ناقلة نفط إلى ميناء الحديدة اليمني بموجب اتفاق الهدنة الذي بدأ سريانه أمس السبت.

وأكدت مصادر في التحالف العربي أنه بموجب اتفاق الهدنة من المقرر أن تصل 18 سفينة محملة بالوقود إلى ميناء الحديدة، إضافة إلى تسيير رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعيا من صنعاء إلى مصر والأردن.

وتسمح الهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ مساء السبت، بوصول شحنات الوقود إلى الحديدة واستئناف رحلات الركاب من مطار العاصمة صنعاء.

ويسيطر المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على الحديدة وصنعاء.

من جانبه، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبيرج إلى العمل مع التحالف، وتسريع وصول السفن الأخرى، لتخفيف أزمة الوقود الطويلة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

جدير بالذكر أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن أعلن عن هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد في اليمن دخلت حيز التنفيذ مساء السبت، أول أيام شهر رمضان.

وأعلن التحالف العربي أنه سيوقف العمليات العسكرية في اليمن خلال شهر رمضان بهدف “إنجاح المشاورات” اليمنية – اليمنية، وهو ما رحبت به الأمم المتحدة والولايات المتحدة، ودعيا إلى تمديدها.