جونسون: روسيا ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - أبريل - 2022 11:46 مساءً

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بلاده ستزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، فيما ستشدد العقوبات على روسيا ردا على “الهجمات البغيضة ضد المدنيين” في بوتشا واربين وقرب كييف، ما يدل على أن موسكو ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا.

وأضاف جونسون في بيان الأحد “سأفعل كل ما بوسعي لكبح الآلة الحربية (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”.ومضى يقول “نحن نكثف عقوباتنا ونزيد الدعم العسكري كما نعزز مساعداتنا الإنسانية لأولئك المحتاجين على الأرض”.

وقالت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينديكتوفا إنه تم العثور على جثث تعود الى 410 مدنيين في أراض بمنطقة كييف استعادتها قوات بلدها أخيرا من القوات الروسية.

وذكرت فينيديكتوفا عبر شاشات التليفزيون اليوم الأحد أن ممثلي الادعاء الذين يحققون في جرائم حرب يحتمل أن تكون القوات الروسية ارتكبتها فحصوا 140 جثة.

واتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الأحد، روسيا بارتكاب “مجزرة متعمّدة” في بوتشا غداة العثور على عشرات الجثث في هذه المدينة الواقعة في شمال غرب كييف بعد تحريرها من القوات الروسية.

وكتب كوليبا على تويتر: “مجزرة بوتشا كانت متعمّدة.. الروس يريدون القضاء على أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين.. يجب أن نوقفهم ونطردهم.. أطالب بعقوبات جديدة مدمرة من مجموعة السبع حالًا”.

ونفت وزارة الدفاع الروسية مزاعم أوكرانيا بأنها قتلت مدنيين، وقالت إن اللقطات والصور التي تظهر جثث قتلى في بوتشا “استفزاز آخر” من جانب كييف.