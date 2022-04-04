شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 12 على الأقل في أعمال عنف في سجن بالإكوادور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت حكومة الإكوادور أمس الأحد، إن ما لا يقل عن 12 سجينا لقوا مصرعهم وأصيب 10 آخرون خلال عنف عصابات في أحد السجون، في حلقة جديدة من أعمال العنف في سجون الدولة الواقعة على جبال الأنديز.

وأسفرت أعمال العنف في سجون الإكوادور، التي تقول الحكومة إنها مرتبطة بالصراع بين العصابات حول تهريب المخدرات، عن مقتل 316 شخصا العام الماضي.

وقال وزير الداخلية باتريسيو كاريلو للصحفيين إن المواجهات في سجن إل توري بمدينة كوينكا وقعت في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وأضاف أن السجناء كانوا يحاولون بسط هيمنتهم داخل السجن.

وأوضح قائلا "هناك منظمة تريد أن تكون لها سلطة مطلقة داخل السجن وهناك بعض الزنازين تشهد تمردا".