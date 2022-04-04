شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الباكستاني يكلف عمران خان بالاستمرار كرئيس للوزراء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي قراراً الليلة يقضي بتكليف عمران خان الاستمرار في منصبه كرئيس للوزراء، حتى يُعين رئيس للحكومة الانتقالية.

جاء ذلك في بيان صادر عن القصر الرئاسي في إسلام آباد، أن الرئيس الباكستاني اتخذ هذا القرار من الدستور الباكستاني، والذي يسمح لرئيس الوزراء المعزول أو المنتهية ولايته بالاستمرار في منصبه حتى يُعين رئيس وزراء جديد، أو رئيس للحكومة الانتقالية.