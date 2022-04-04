شكرا لقرائتكم خبر عن كازاخستان.. إيقاف عميل لجهة أجنبية خطط لاغتيال الرئيس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأجهزة الأمنية الكازاخستانية أمس الأحد، أنها أوقفت "عميل استخبارات أجنبية" كان يخطط لاغتيال رئيس البلاد ومسؤولين كبار.

وأشارت لجنة الأمن القومي الكازاخستانية في بيان إلى أن "عميل استخبارات أجنبية، وهو مواطن كازاخستاني، أوقف في 25 مارس 2022 في نور سلطان من قبل جهاز مكافحة التجسس".

وأكّد البيان أن الموقوف "كان يخطط لاغتيال رئيس كازاخستان وعدد من المسؤولين الكبار"، بالإضافة إلى أفراد في أجهزة الاستخبارات وقوات الأمن.

ولفت أيضاً إلى ضبط بندقية قنص أجنبية الصنع ومخدرات ومبلغ مالي كبير خلال عملية تفتيش لمنزل العميل.

وأوضح البيان أن مهام العميل الذي أُلقي القبض عليه في عاصمة كازاخستان تشمل نشر مواد تهدف إلى "الترويج للدعاية المعادية لروسيا" و"للخوف من روسيا" على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال البيان إن الموقوف خضع للاستجواب بعدما أوقف. كما فُتح تحقيق في "محاولة ارتكاب جريمة" و"عمل إرهابي"، بحسب البيان نفسه.