شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على 410 جثث في بلدات قرب «كييف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينديكتوفا اليوم الأحد إن السلطات الأوكرانية عثرت على 410 جثث في بلدات قرب كييف في إطار تحقيق عن احتمال ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب لكن شدة المحنة جعلت بعض الشهود الذين أصيبوا بصدمة غير قادرين على التحدث.

وبعد انسحاب روسيا من بعض المناطق حول كييف، قال رئيس بلدية بوتشا وهي بلدة محررة تقع على مسافة 37 كيلومترا شمال غربي العاصمة إن 300 شخص قتلوا على أيدي القوات الروسية أثناء سيطرة مقاتلين شيشانيين على المنطقة.

ونفت روسيا المزاعم القائلة إن قواتها قتلت مدنيين في بوتشا.

ووصفت وزارة الدفاع الروسية اللقطات التي تظهر جثث القتلى بأنها "استعراض مسرحي من جانب نظام كييف لوسائل الإعلام الغربية".

وقالت المدعية العامة الأوكرانية إن ممثلي الادعاء لم يتمكنوا من دخول بلدات بوتشا وإيربين وهوستوميل إلا اليوم الأحد للمرة الأولى وهم بحاجة لمزيد من الوقت لتحديد نطاق الجرائم.

وأضافت "نحن بحاجة إلى العمل مع الشهود.. الناس يعانون من توتر شديد يجعلهم غير قادرين على التحدث".