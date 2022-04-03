شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 وإصابة 12 في إطلاق نار في «سكرامنتو» الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت إدارة شرطة مدينة سكرامنتو الأمريكية على تويتر إن ما لا يقل عن ستة أشخاص لاقوا حتفهم وأصيب 12 على الأقل في إطلاق نار وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد في المدينة الواقعة بولاية كاليفورنيا.

وذكرت وحدة محلية تابعة لشبكة إيه.بي.سي نيوز أن إطلاق النار وقع في حوالي الساعة الثانية صباحا (0900 بتوقيت جرينتش) في جزء من وسط المدينة بالقرب من قاعة جولدن 1 سنتر.

وقالت الشرطة إن العديد من المربعات السكنية أُغلقت في أثناء التحقيق، لكنها لم تكشف عن تفاصيل حول أعمار أو هويات الضحايا.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت أشخاصا يصرخون ويركضون في الشارع.

ولم يتسن لرويترز التحقق من اللقطات بصورة مستقلة.