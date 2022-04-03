تحديات الإرهاب والفقر والإغاثة تتصدر مشاورات اليمنيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استأنفت المشاورات اليمنية - اليمنية جلساتها أمس بالرياض، برعاية مجلس التعاون الخليجي ، حيث بدأت المرحلة الثانية المعنية بتحديد التحديات التي تواجه مختلف المحاور ومنها السياسية والأمنية والاقتصادية.

وتركزت النقاشات حول التدهور الاقتصادي والظروف المعيشية الصعبة (الفقر)، والمحور الأمني ومكافحة الإرهاب، والمحور الإغاثي والإنساني والاجتماعي، وكذلك المحور الإعلامي.

ويسود هدوء جميع جبهات القتال في المحافظات اليمنية، مع دخول الهدنة الأممية التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، يومها الثاني، بوقف كافة أشكال العمليات العسكرية لمدة شهرين.

وكان غروندبرغ قال في بيان «إن أطراف النزاع تجاوبوا بإيجابية مع مقترح للأمم المتحدة لإعلان هدنة مدتها شهران»، مشيرا إلى أنها قابلة للتجديد بعد مدة الشهرين بموافقة الأطراف».

من جهته، أكد المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، أن الهدنة التي تم الاتفاق عليها، نقطة مهمة وحاسمة لرسم مستقبل البلاد. وقال إنها تعد فرصة إيجابية لحل النزاع، لافتا إلى أن الدور الإيراني في اليمن سلبي.

وأضاف «إن الهجوم الحوثي على المنشآت السعودية هي قضية دولية»، لافتا إلى تضامن الولايات المتحدة مع المملكة ضد أي هجمات. يذكر أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، وأعلن أن أطراف الأزمة اليمنية أبدوا ردا إيجابيا على الهدنة. إلى ذلك، وصلت إلى ميناء الحديدة غرب اليمن والخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي أول سفينة وقود كجزء من اتفاق الهدنة الذي دخلت حيز التنفيذ، وقال متحدث شركة النفط الواقعة تحت سيطرة الحوثيين عصام المتوكل «وصلت الآن إلى غاطس ميناء الحديدة سفينة المازوت «سيبلاندر سافير.

من جهة أخرى قتل وأصيب أربعة مواطنين مدنيين، بانفجار لغم أرضي زرعته جماعة الحوثي، شرقي محافظة الجوف. وأكد مصدر محلي أن لغما أرضيا زرعه الحوثيون في الطريق الصحراوي بمنطقة اللبنات شرق مدينة الحزم انفجر بسيارة المواطن علي التام الحايك».

وأضافت المصادر، أن انفجار اللغم أدى إلى مقتل «الحايك» وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، بالإضافة إلى تدمير السيارة التي كانوا يستقلونها. وأسفرت الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي بكثافة وبطريقة عشوائية، عن مقتل وإصابة أكثر من 7 آلاف مدني أغلبهم من النساء والأطفال، وفق الحكومة اليمنية.

وفي السياق دعا حقوقيون وناشطون الأمم المتحدة إلى إلزام ميليشيات الحوثي بالكشف عن خرائط الألغام التي زرعتها الميليشيات بمناطق سيطرتها وغيرها من المحافظات اليمنية.

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