شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر السيرة الذاتية لـ"عمرو كمال حلمى" عضو مجلس الشيوخ بقرار جمهورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 134 لسنة 2022، بتعيين عمرو مصطفى كمال حلمى، عضوًا بمجلس الشيوخ، فى المكان الذى خلا بوفاة المرحوم محمود سيد محمود سيد الكردوسى.

- عمرو مصطفي كمال حلمى، هو نجل الوزير مصطفي كمال حلمي رئيس مجلس الشورى الأسبق.

- تاريخ الميلاد ٦ يناير ١٩٥٧

- بكالوريوس اقتصاد كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه جامعه القاهره عام ١٩٧٧

التحق بالعمل بوزارة الخارجية عام ١٩٧٩ حيث شغل منصب سفير جمهورية مصر العربية في إيطاليا في الفترة من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٧ وسفير جمهورية مصر العربية في أيرلندا في الفترة من ٢٠٠٧ إلى ٢٠١١ وسفير جمهورية مصر العربية في كوريا الجنوبية في الفترة من ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٥ ومساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية في الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٣ ومساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية الدولية خلال الفترة من ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٧.

كما سبق وأن تولى منصب نائب سفير جمهورية مصر العربية في اليابان خلال الفتره من ١٩٩٤ إلى ١٩٩٨ ومستشار بسفارة جمهورية مصر العربية في تونس خلال الفترة من ١٩٨٧ إلى ١٩٩٠ وعضو وفد مصر لدى الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة من ١٩٨٢ إلى ١٩٨٦.

وفيما يلى تفاصيل التسلسل الوظيفى لفترة عمله بوزارة الخارجية التى استمرت لفترة ٣٨ عامًا

- ٢٠١٣ الى ٢٠١٧ سفير جمهورية مصر العربية في إيطاليا ومندوب مصر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) ، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP ) والصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD ).

- ٢٠١١ إلى ٢٠١٣ مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية

- ٢٠٠٧ الى ٢٠١١ سفير جمهورية مصر العربية فى أيرلندا

- ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٧ مساعد وزير الخارجيه للشئون الاقتصاديه الدولية.

- ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٥ سفير جمهورية مصر العربية في كوريا الجنوبية.

- ١٩٨٩ إلى ٢٠٠١ مدير شئون اليابان والكوريتين.

- ١٩٩٤ إلى ١٩٩٨ نائب سفير جمهورية مصر العربية في اليابان.

- ١٩٩٢ إلى ١٩٩٤ مستشار بمكتب وزير الخارجية

- ١٩٨٧ إلى ١٩٩٠ مستشار بسفارة جمهورية مصر العربيه في تونس.

- ١٩٨٦ إلى ١٩٨٧ مكتب وزير الدولة للشئون الخارجية

- ١٩٨٢ إلى ١٩٨٨ وفد مصر لدى الأمم المتحدة بجنيف

- ١٩٧٩ إلى ١٩٨٢ مكتب وزير الدوله للشئون الخارجية