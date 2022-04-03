مزقها على الإفطار وهرب.. كواليس جريمة أسرية في أول أيام رمضان بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يكثف ضباط مباحث الهرم جهودهم؛ لضبط المتهم بقتل ربة منزل في أول أيام رمضان بنشر أكمنة في الأماكن التي يتردد عليها الجاني.

معاينة رجال المباحث بالتنسيق مع الأدلة الجنائية أثبتت مقتل ربة منزل بطعنات متفرقة بالجسم -دون آثار ذبح- على يد أجد أقاربها، ولاذ بالفرار قبل اكتشاف جريمته.

التحريات الأولية التي أشرف عليها العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم بينت أن خلافات أسرية وراء ارتكاب الجريمة، وأن الجاني أقدم على فعلته في أثناء تجمل العائلة على وجبة الإفطار.

البداية تعود تلقى العقيد أحمد الدسوقي مأمور قسم الهرم، إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة مقتولة وسط بركة دماء داخل منزل بمنطقة كفر الجبل.

وجه العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب بسرعة انتقال رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ تنسيقا مع الأدلة الجنائية وفريق من النيابة العامة مع الاستماع إلى أقوال أسرة المجني عليها الذين أرجعوا السبب إلى خلافات قديمة.

تحفظ رجال الشرطة بقيادة الرائد أحمد عصام ومعاونه الرائد محمد سعودي على كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة بمسرح الجريمة وتنشيط مصادر المعلومات السرية لكشف ملابسات الواقعة وتحديد وضبط الجاني.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف الطب الشرعي، وأحال اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة الواقعة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.