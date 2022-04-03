بالصور والفيديو- كواليس أول صلاة تراويح في "التايمز سكوير" بأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مهدي:

​لم يكن يتوقع الشاب المصري نصر جاكسون حينما علم بوجود إفطار جماعي وصلاة في ساحة "تايمز سكوير" أن تلك الأمنية قابلة للتنفيذ، لكن الفضول دفعه إلى التوجه إلى هناك ليجد نفسه بين أعداد كبيرة من المسلمين القادمين إلى الميدان الأكثر ازدحاما في العالم في تجربة لم تحدث من قَبل.

قبل موعد الإفطار بوقت قصير تابع "جاكسون" توافد العشرات من المصلين على الميدان الأمريكي الشهير "الأمن كان متواجد في المنطقة بيأمنها، وخصصوا مساحة محددة للناس اللي جاية عشان الفطار والصلاة" كانت الأجواء دافئة والروحانيات حاضرة في كل خطوة والجميع على أهبة الاستعداد للإفطار سويا "الحضور كان بحجز مسبق، كان لازم الواحد يبعت طلب مرفق باسمه" كجزء من الحفاظ على خصوصية الحدث.

تجول الشاب العشريني في المكان بينما يشاهد تجمع أبناء الجالية الإسلامية في مدينة نيويورك "ناس كتير اتبرعت بأطعمة مختلفة، واتوزعت أعداد كبيرة من المايه على الحضور" وفي الأنحاء انتشرت لافتات عديدة "عشان تعرف الناس تقعد فين بالظبط، وإيه الأماكن المخصصة لهم في الميدان" الابتسامات لم تفارق جميع الوجوه "لأن دي أول مرة إفطار وصلاة في التايمز سكوير" أشياء لم تحدث من قَبل داخل تلك المنطقة الشهيرة.

عقب آذان المغرب انخرط الحضور في تناول الإفطار بصورة جماعية، بعد ذلك كانت الصلاة والاستماع إلى خطبة أكثر من إمام "الشيخ الأول اتكلم مع الناس عن الدين الإسلامي وفضل شهر رمضان الكريم، كان بيحفزهم على التقرب من ربنا أكتر والحفاظ على الصلاة والمداومة على فعل الخير" وجد حديثه تفاعل كبير من المتواجدين في "التايمز سكوير" قبل أن يُمسك شيخ آخر بميكرفون ويُلقي خطبة "كلام عن انتشار الإسلام في جميع دول العالم وأهمية التسامح مع الغير".

وقف الجميع في صفوف خلف الإمام بعد انتهاء الخطبة من أجل أداء صلاة التراويح "مخدتش وقت طويل، ظروف المكان متسمحش إن الحدث يقعد وقت أكبر" فيما انتشر الكثير من زوار الميدان حول المصلين "بيسألوا أكتر على الحدث وعن الدين الإسلامي" ومن حولهم رجال الأمن فيما كانت قشعريرة تسري في الأجساد "كان احساس جميل إني أشوف الصلاة وأجواء رمضان في قلب مدينة نيويورك وخاصة في التايمز سكوير" يذكرها جاكسون بحماس.