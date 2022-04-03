انحنى فقتله بضربة واحدة.. سر لقطة في جريمة الشاب والمسن بحدائق أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ملابسات جديدة حملتها التحريات في مقتل تاجر أدوات منزلية على يد حداد بدافع السرقة داخل عقار ملكه بمدينة حدائق أكتوبر.

يمتلك الضحية عقارا مكون من 3 طوابق يؤجر بعض وحداته السكنية لطلاب جامعة زويل فطلبوا منه عمل قطعة ديكور "جيبسوم بورد" ليقرر الاستعانة بحداد تجمعه ووالده علاقة صداقة.

صباح يوم الواقعة، استقل التاجر السبعيني سيارته واصطحب الحداد العشريني من منزله بقرية البراجيل قاصدين العقار ملكه بمنطقة ابني بيتك.

أنهى المسن والشاب تركيب نصف لوح بالسقف وهبطا درجات السلم وصولا إلى الطابق الأرضي لإحضار نصف اللوح الآخر. أخبر التاجر الحداد "تعالى نقطع الحديد ونطلع على التركيب".

في تلك الأثناء أبصر الشاب ذو الـ25 ربيعًا مبلغ مالي "رزمة فئة 200 جنيه" تخرج من طيات ملابس المسن ليفكر في التخلص منه ومن ثم الاستيلاء على الغنيمة، فانتظر لحظة انحناءه ليعاجله بضربة قوية على رأسه بمنضدة وقطعة رخام فأسقطه قتيلا مهشم الرأس.

لم يكد يغادر الجاني مسرح جريمته حتى اكتشف الطلاب المستأجرين الجريمة فأبلغوا شرطة النجدة التي أخطرت بدورها مأمور قسم حدائق أكتوبر.

المعاينة التي أشرف عليها العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر بينت أن الجثة لتاجر يبلغ من العمر ٧٢ سنة، مقيم أرض اللواء، يرتدي ملابسه وبه آثار اعتداء بالرأس.

خطة محكمة أعدها المقدم مجدي موسى مفتش فرقة حدائق أكتوبر، تركزت على مراجعة خط السير وآخر مشاهدة للمجني عليه وفحص علاقاته التجارية والتأكد من وجود خلافات بينه وبين آخرين ترقى للقتل مع سؤال الطلاب المقيمين بالعقار ملكه.

في أقل من ٤٨ ساعة، كُللت خطة مفتش فرقة حدائق أكتوبر بالنجاح، وتبين أن آخر مشاهدة للضحية كانت رفقة حداد أحضره لإنهاء بعد أعمال الديكور بسكن الطلاب.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تمكن الرائد محمد داوود رئيس مباحث حدائق أكتوبر ومعاونيه الرائدين مصطفى رشوان ومحمد فهمي والنقيب عمرو الببلاوي من ضبطه وتبين أنه حداد يبلغ من العمر ٢٥ سنة مقيم البراجيل بدائرة قسم إمبابة.

أمام رجال المباحث، اعترف المتهم بجريمته بدافع السرقة، وأنه اعتدى عليه بمنضدة "ترابيزة" وقطعة رخام بالرأس فارداه قتيلا واصفا المشهد "الدم كان زي النافورة".

استولى المتهم على ٤٨٠٠ جنيه من الضحية، اشترى بها ملابس وهاتف محمول و٢ سلسة و٢ خاتم فضة ومخدر "البودر".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.