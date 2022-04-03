ضربه بآلة حادة على رأسه.. حبس المتهم بقتل مسن في حدائق أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق في الجيزة، حبس أحد الأشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل مسن بسبب خلافات بينهما في منطقة حدائق أكتوبر.

وكانت جهات التحقيق في الجيزة فتحت تحقيقًا في واقعة مقتل مسن على يد عامل في منطقة حدائق أكتوبر، بسبب خلافات بينهما، حيث قررت التصريح بدفن جثمان المجني عليه، وذلك عقب التشريح وإيداع تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وجاءت تفاصيل الواقعة كما ذكرتها التحقيقات الأولية، أن شابًا ذهب إلى مسن لتصليح ألوميتال وبعض الأشياء الأخرى، إلا أن مشادة كلامية وقعت بين الشاب والمسن، فتعدى على إثرها الشاب المتهم بالضرب على المسن ما تسبب في وفاته.

وأكدت التحريات الأولية، أن الشاب تعدى على المسن، والذي يعمل في مجال الخردة وضربه بآلة حادة على رأسه ما تسبب في وفاته بالحال، قبل محاولة إسعافه.

وفور تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، وبعرضه على جهات التحقيق، استمعت إلى أقواله، لمعرفة الدوافع الحقيقية لارتكاب الجريمة، وسماع شهود العيان من المتواجدين أثناء الواقعة.

ومع الانتهاء من التحقيقات أمرت جهات التحقيق، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.