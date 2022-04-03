روسيا تؤكد شن ضربات جوية قرب كييف وميكولايف

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

أكدت روسيا أنها نفدت العديد من الضربات الجوية على منشآت عسكرية ومخازن وقود، في منطقتي كييف وميكولايف الأوكرانيتين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف اليوم الأحد، إنه تم تدمير مركز تحكم قاعدة جوية في فاسيلكيف بالقرب من كييف.

وقال كوناشينكوف أيضا إن مخازن وقود في إقليم ميكولايف بجنوب أوكرانيا وفي إقليم ريفن بشمال غرب البلاد تعرضت لهجمات صاروخية. وفي وقت سابق، أبلغ عمدة ميكولايف أولكسندر سينكيفيتش عن وقوع عدة هجمات صاروخية.

وتأتي الهجمات الروسية على أوكرانيا في الوقت الذي دخلت فيه ما تصفه موسكو بـ"عملية عسكرية خاصة" شهرها الثاني، والتي أسفرت عن تدمير هائل لمبان وللبنية التحتية ونزوح عشرة ملايين أوكراني في الداخل وإلى الخارج.