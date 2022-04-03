أوكرانيا تصدر أول كميات من الحبوب بالقطار إلى أوروبا

اسماعيل عبد الحي - قالت مؤسسة (إيه بي كيه-انفورم) للاستشارات الزراعية اليوم الأحد إن تجارا قاموا بتصدير أول إمدادات من الذرة الأوكرانية إلى أوروبا بالقطار في الوقت الذي ما زالت فيه الموانئ البحرية في البلاد مغلقة بسبب الغزو الروسي.

وتعد أوكرانيا من أكبر الدول زراعة وتصديرا للحبوب على مستوى العالم وتقوم بشحن جميع صادراتها تقريبا من موانيها على البحر الأسود.

وتجاوزت صادرات الحبوب الشهرية خمسة ملايين طن قبل الحرب

وقال تجار ومسؤولون زراعيون إن أوكرانيا، التي لا يزال لديها كميات كبيرة من الحبوب المخزونة، قد تبدأ في التصدير بالسكك الحديدية عبر حدودها الغربية.

وقالت مؤسسة (إيه بي كيه-انفورم) في تقرير « إنه تم بالفعل تصدير أول دُفعات من عدة آلاف من الأطنان من الذرة عبر الحدود البرية الغربية لأوكرانيا ».

وأضافت أن « الصعوبات المتعلقة بالخدمات اللوجستية مستمرة، ولا يزال العرض يفوق الطلب ولكن الأسعار توقفت عن الانخفاض ».

وقالت الشركة إن أسعار الذرة الأوكرانية للتسليم في المكان المحدد للمشترين من بولندا ودول البلطيق تراوحت بين 250 إلى 265 دولارا للطن و 275 دولارا للطن لسلوفاكيا

وقالت سلطات النقل الأوكرانية إنه يمكن تصدير ما يصل إلى 600 ألف طن من الحبوب شهريا باستخدام القطارات من أوكرانيا إلى أوروبا

وقالت (إيه بي كيه-انفورم) الأسبوع الماضي إن صادرات الحبوب الأوكرانية قد تصل إلى 44 مليون طن في موسم 2021-2022 جويلية- جوان.

وتوقعت تصدير مليون طن فقط من الحبوب من البلاد في الفترة من مارس إلى جوان بسبب مشاكل لوجستية.