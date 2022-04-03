حظر زراعة الأفيون في أفغانستان

انتخابات مرتقبة في باكستان تجرى انتخابات في باكستان لاختيار حكومة جديدة في غضون 3 أشهر، بعدما أحبط رئيس الوزراء عمران خان محاولة للإطاحة به من السلطة عبر إقناع... إسلام آباد: أ ف ب إسلام آباد: أ ف ب 02 رمضان 1443 هـ 02 رمضان 1443 هـ

توقيف عميل استخبارات في كازاخستان أوقفت الأجهزة الأمنية الكازاخستانية «عميل استخبارات أجنبية» كان يخطط لاغتيال رئيس البلاد ومسؤولين كبار.وأشارت لجنة الأمن القومي... أبها: الوكالات أبها: الوكالات 02 رمضان 1443 هـ 02 رمضان 1443 هـ

مشاركة كثيفة في انتخابات المجر شارك المجريون بكثافة في الانتخابات التشريعية التي يأمل رئيس الوزراء فيكتور أوربان أن تمنحه ولاية رابعة على التوالي في ظل الخوف من... بودابست: الوكالات بودابست: الوكالات 02 رمضان 1443 هـ 02 رمضان 1443 هـ

4.2 ملايين لاجئ أوكراني توزعوا في أوروبا فرّ حوالى 4.2 ملايين لاجئ أوكراني من بلادهم منذ الحرب الروسية في الـ24 من فبراير، ووصل حوالي 40 ألف لاجئ إضافي في الساعات الـ24... جنيف : الوكالات جنيف : الوكالات 02 رمضان 1443 هـ 02 رمضان 1443 هـ

7 قتلى و34 جريحا في قصف روسي بشمال شرق أوكرانيا قتل سبعة أشخاص وأصيب 34 آخرون في قصف روسي، الأحد، طال حيا سكنيا في خاركيف، المدينة الكبيرة في شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أفادت النيابة... كييف: الوكالات كييف: الوكالات 02 رمضان 1443 هـ 02 رمضان 1443 هـ

ولي العهد يتلقى تهنئة من ملك البحرين بحلول شهر رمضان تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من ملك مملكة البحرين... أبها، الرياض: دوت الخليج أبها، الرياض: دوت الخليج 02 رمضان 1443 هـ 02 رمضان 1443 هـ

خطر الألغام الأوكرانية يمنع السفن الأمريكية من البحر الأسود أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ميخائيل بوبوف، عن قناعته بأن السفن الحربية الأمريكية لن تعود إلى البحر الأسود قبل زوال الخطر... موسكو: الوكالات موسكو: الوكالات 02 رمضان 1443 هـ 02 رمضان 1443 هـ

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