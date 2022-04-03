حظر زراعة الأفيون في أفغانستان

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انتخابات مرتقبة في باكستان
تجرى انتخابات في باكستان لاختيار حكومة جديدة في غضون 3 أشهر، بعدما أحبط رئيس الوزراء عمران خان محاولة للإطاحة به من السلطة عبر إقناع...
توقيف عميل استخبارات في كازاخستان
أوقفت الأجهزة الأمنية الكازاخستانية «عميل استخبارات أجنبية» كان يخطط لاغتيال رئيس البلاد ومسؤولين كبار.وأشارت لجنة الأمن القومي...
مشاركة كثيفة في انتخابات المجر
شارك المجريون بكثافة في الانتخابات التشريعية التي يأمل رئيس الوزراء فيكتور أوربان أن تمنحه ولاية رابعة على التوالي في ظل الخوف من...
4.2 ملايين لاجئ أوكراني توزعوا في أوروبا
فرّ حوالى 4.2 ملايين لاجئ أوكراني من بلادهم منذ الحرب الروسية في الـ24 من فبراير، ووصل حوالي 40 ألف لاجئ إضافي في الساعات الـ24...
7 قتلى و34 جريحا في قصف روسي بشمال شرق أوكرانيا
قتل سبعة أشخاص وأصيب 34 آخرون في قصف روسي، الأحد، طال حيا سكنيا في خاركيف، المدينة الكبيرة في شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أفادت النيابة...
ولي العهد يتلقى تهنئة من ملك البحرين بحلول شهر رمضان
تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من ملك مملكة البحرين...
خطر الألغام الأوكرانية يمنع السفن الأمريكية من البحر الأسود
أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ميخائيل بوبوف، عن قناعته بأن السفن الحربية الأمريكية لن تعود إلى البحر الأسود قبل زوال الخطر...
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