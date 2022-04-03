4.2 ملايين لاجئ أوكراني توزعوا في أوروبا

فرّ حوالى 4.2 ملايين لاجئ أوكراني من بلادهم منذ الحرب الروسية في الـ24 من فبراير، ووصل حوالي 40 ألف لاجئ إضافي في الساعات الـ24 الماضية.

وأحصت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 4.176.401 لاجئ أوكراني. وزاد عددهم بـ 38.559 عن آخر حصيلة.

ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

وحوالي 90 % من الذين فروا من أوكرانيا هم من النساء والأطفال، في حين لا تسمح السلطات الأوكرانية بمغادرة الرجال في سن القتال.

صعوبات العودة

فر حوالي 205.500 شخص غير أوكراني من البلاد ويواجهون أحيانًا صعوبات في العودة إلى بلدانهم الأم، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين في أوكرانيا بحوالي 6.5 ملايين.

قبل هذا النزاع، كان عدد سكان أوكرانيا أكثر من 37 مليونًا في الأراضي التي تسيطر عليها كييف - ولا تشمل شبه جزيرة القرم (جنوب) التي ضمتها روسيا في العام 2014 ولا المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا منذ العام نفسه.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن أكثر من نصف أطفال البلاد البالغ عددهم 7.5 ملايين هم نازحون أو لاجئون.

57 جثة

عُثر على 57 جثة في مقبرة جماعية في مدينة بوتشا قرب كييف بعدما حررتها القوات الأوكرانية هذا الأسبوع، بحسب ما أفاد الأحد مسؤول الإغاثة المحلي سيرهي كابليتشني لوكالة فرانس برس.

وكان يمكن مشاهدة نحو عشر جثث، علمًا بأن بعضها كان مدفونًا بشكل جزئي. وقال كابليتشني «هنا، في هذه المقبرة الطويلة، تم دفن 57 شخصًا».

الدول التي استقبلت اللاجئين

بولندا

تستقبل بولندا وحدها أكثر من نصف عدد اللاجئين أي حوالي 6 من كل عشرة لاجئين

رومانيا

635.816 شخصًا لجأوا إلى رومانيا، لكن تابع معظمهم طريقهم إلى دول أخرى

مولدافيا

استقبلت مولدافيا 392.933 لاجئًا، وفقًا لإحصاءات مفوضية اللاجئين

المجر

استقبلت المجر 385.783 أوكرانيًا بحلول 31 مارس وفقًا لأرقام مفوضية اللاجئين

سلوفاكيا

دخل 298.183 أوكرانيًا إلى سلوفاكيا، لنهاية شهر مارس

روسيا

بلغ عدد من لجؤوا إلى روسيا حوالي 350.632 شخصًا حتى 29 مارس في آخر الأرقام المتوافرة

دونتيتسك ولوغانسك

وذكرت مفوضية اللاجئين أيضًا أنه بين 21 و23 فبراير، عبر 113 ألف شخص من الأراضي الانفصالية الموالية لروسيا في دونيتسك ولوغانسك إلى روسيا

بيلاروس

استقبلت بيلاروس 12.476 شخصًا