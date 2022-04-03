7 قتلى و34 جريحا في قصف روسي بشمال شرق أوكرانيا

خطر الألغام الأوكرانية يمنع السفن الأمريكية من البحر الأسود أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ميخائيل بوبوف، عن قناعته بأن السفن الحربية الأمريكية لن تعود إلى البحر الأسود قبل زوال الخطر... موسكو: الوكالات موسكو: الوكالات 02 رمضان 1443 هـ 02 رمضان 1443 هـ

استمرار الحرب في أوكرانيا وروسيا تدمر مصفاة نفط بالقرب من أوديسا أعلنت روسيا الأحد، أنها دمرت مصفاة للنفط بالقرب من منطقة أوديسا الساحلية كانت تستخدم في تزويد القوات الأوكرانية بالوقود بالقرب من... موسكو الوكالات موسكو الوكالات 02 رمضان 1443 هـ 02 رمضان 1443 هـ

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